Duos pour deux violons par Pinchas Zukerman et Itzhak Perlman

En 1976, les violonistes Pinchas Zukerman et Itzhak Perlman enregistrent pour le label EMI un disque de duos en forme d’ode à l’amitié.

Pinchas Zukerman et Itzhak Perlman ont développé une relation exceptionnellement étroite. Les deux hommes sont tous les deux nés en Israël, ont tous deux fait leurs classes à la Juilliard School de New York, ont remporté le Leventritt Award (la plus grande récompense américaine dans le domaine de la musique) et ont tous les deux été des amis proches de Daniel Barenboim et Jacqueline Du Pré.

Entre eux, pas de concurrence mais une grande estime et une grande amitié qui transparaissent à l’écoute du disque de légende du jour. Le programme respire l’enthousiasme. Nul doute que ces deux là ont pris beaucoup de plaisir à l’enregistrer.

