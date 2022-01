Aujourd'hui dans Disques de légende, nous écoutons Les Symphonies n°8 et 9 de Schubert par Günter Wand dirigeant l'Orchestre Philharmonique de Berlin.

Le premier concert de Günter Wand avec l'Orchestre Philharmonique de Berlin date de 1949. Or, d'autres chefs ont alors autorité sur la grande phalange allemande : à commencer par Wilhelm Furtwangler. Mais Sergiu Celibidache et Ferenc Fricsay le dirigent régulièrement, et bientôt Herbert von Karajan en deviendra le chef à vie.

Günter Wand s'installe à Cologne en Allemagne où il dirigea longtemps l'Orchestre du Gürzenich de Cologne, avant de prendre la direction de l'Orchestre de la Radio de Hambourg. Sa réputation de chef provincial est fortement entretenue par Herbert von Karajan - qui redoutait la concurrence. Günter Wand a cependant une haute idée de la musique et de ce qu’elle doit être, dans un répertoire de grands classiques : Brahms, Bruckner, Beethoven ou Schubert.

A la mort de Karajan en 1989 et à la fin de sa carrière, Günter Wand fut invité chaque année par l'Orchestre Philharmonique de Berlin. Ce disque est enregistré les 28 et 29 mars 1995 à la Philharmonie de Berlin, à l'occasion de l'un de ces concerts annuels.

