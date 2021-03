Un ensemble légendaire : le Trio Cortot-Thibaud-Casals

Le pianiste Alfred Cortot, le violoniste Jacques Thibaud et le violoncelliste Pablo Casals imaginent une nouvelle conception du trio : exportable, vendeur, enregistré ; le trio moderne est né. Il réunit trois immenses musiciens qui dédieront trente années de leurs vies à la musique de chambre.

25 mai 1906, salle Pleyel, Alfred Cortot débute seul par un programme de récital ; après l’entracte, Jacques Thibaud et Pablo Casals le rejoignent pour jouer un trio de Schumann. C’est un triomphe. Le Trio Cortot-Tibaud-Casals est né et ne donne pas lieu à un nom d'ensemble, fait assez rare pour qu'il mérite d'être mentionné. Logique, quand on y réfléchit : ce sont bien trois solistes, restés tout à fait eux-mêmes, qui se réunissent et affirment leur personnalité unique dans leur jeu. Alfred Cortot, le ténébreux, interprète exceptionnel de Chopin ou Debussy, Jacques Thibaud, le violoniste qui n’aimait pas beaucoup répéter, et Pablo Casals, qui pratiquait la musique comme on entre en religion.

Jusqu'en 1913, le trio donne une centaine de concerts. Mais la Première Guerre Mondiale interrompt leur collaboration qui reprend à partir de 1921. L'année 1926 signe leur grand retour : ils enregistrent pour Naxos un disque où Haydn, Beethoven et Schubert sont à l'honneur. Jusqu'en 1934, le Trio Cortot-Thibaud-Casals n'aura de cesse de témoigner de leur extraordinaire entente artistique en théâtralisant la musique de chambre. Cette nouvelle forme de trio, pour laquelle la publicité et l’action diplomatique ont acquis une place prépondérante, inspirera les nouvelles générations d'ensemble tels que le trio Wanderer.

