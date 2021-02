Marcelle Meyer joue Ravel

Grande personnalité des années folles, Marcellle Meyer jouissait d'une position éminente auprès des créateurs de la modernité.

Elève d'Alfred Cortot et de Marguerite Long, Marcelle Meyer épouse en 1917 le comédien Pierre Bertin qui fréquente autant les cercles du théâtre que de la musique. Elle collabore avec Debussy, le Groupe des six, devient l'interprète préférée de Satie et compte parmi ses amis Igor Stravinski, Jean Cocteau et Maurice Ravel.