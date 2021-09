L'Orchestre Symphonique de Londres dirigé par George Szell dans Le Cor enchanté de l'enfant de Mahler

Aujourd'hui dans Disques de Légende, on écoute un disque miraculeux enregistré à la fin des années 1960 : l'Orchestre Symphonique de Londres dirigé par George Szell dans les lieder de Mahler "Le Cor enchanté de l'enfant", avec les chanteurs Elisabeth Schwarzkopf et Dietrich Fischer-Dieskau.

A la fin des années 1960, Walter Legge n'est plus chez EMI, mais il continue de suivre la carrière de sa femme Elisabeth Schwarzkopf. C'est le cas pour trois enregistrements qu'elle réalisera avec le chef hongrois George Szell dirigeant l'Orchestre Symphonique de Londres à la fin des années 60 : des lieder de Strauss, des airs de Mozart et ce Des Knaben Wunderhorn (Le Cor enchanté de l'enfant), où la soprano partage les 12 lieder de ce florilège avec le baryton Dietrich Fischer-Dieskau.

George Szell est un grand mahlérien, et la prise de son stéréo EMI de ce disque enregistré en mars 1968 renforce la profondeur et la somptuosité de l'ensemble. Aussi, les chanteurs Dietrich Fischer-Dieskau et Elisabeth Schwarzkopf, qui étaient alors les deux voix les plus fameuses pour l’interprétation du lied, avec une esthétique commune et une forme de maniérisme, font de cet enregistrement un disque miraculeux.

