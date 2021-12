Les Troyens de Berlioz par Sir Colin Davis

Aujourd'hui dans Disques de légende, l'opéra de Berlioz : Les Troyens. Une version datant de 1969, le premier enregistrement studio en intégral et sans coupures !

En 1854, Hector Berlioz confiait dans ses Mémoires : « Depuis trois ans, je suis tourmenté par l’idée d’un vaste opéra dont je voudrais écrire les paroles et la musique. » Bridé par les échecs de Benvenuto Cellini et La Damnation de Faust, le compositeur attendra encore deux ans avant de se lancer dans l’entreprise des Troyens d’après L’Énéide de Virgile. Un sujet antique qui, galvanisé par la géniale modernité orchestrale du maître, souffla un vent nouveau sur un monde lyrique alors sous domination verdienne.

Cette pièce, rêvée par Berlioz, est un des premiers grands opéras français de 4 heures... Une oeuvre fleuve quelque peu compliquée mais voilà une chose qui n'a pas fait froid aux yeux de Colin Davis ! Depuis son adolescence, le chef d'orchestre avait développé une véritable passion pour la musique de Berlioz. En 1969, il ose proposer la première intégrale discographique des Troyens en studio et en stéréo. Une intégrale qui reste encore aujourd'hui incontournable !

ⓘ Publicité Radio France ne vous demandera jamais de communiquer vos coordonnées bancaires.

La direction est flamboyante et passionnée. Au niveau de la distribution, on note la performance du ténor canadien Jon Vickers dans le rôle d'Enée. Interprète unique en son genre des rôles les plus exigeants de l’opéra - Tristan, Siegmund, Parsifal, Otello, Enée, Peter Grimes- Jon Vickers a marqué l’univers lyrique des ses puissantes interprétations vocales et dramatiques, pour lesquelles il est resté durant plusieurs décennies sans rival.

Mais c’est grâce à son interprétation d’Enée dans Les Troyens de Berlioz que le ténor se fait connaître dans le monde entier. Appréciée dans le monde entier, la représentation remporte un succès triomphal, qui le fait rapidement devenir favori du milieu lyrique londonien. Très rapidement, Jon Vickers acquiert les rôles principaux des opéras les plus réputés et se positionne au premier rang des ténors.