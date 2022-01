Aujourd'hui dans Disques de légende, nous écoutons La Belle Hélène d'Offenbach par Michel Plasson, un enregistrement de 1984.

Michel Plasson arrive en 1968 à l'Orchestre National du Capitole de Toulouse. Il commence à faire beaucoup de musique française et enregistre notamment les grands opéras français, dont La vie parisienne et La Belle Hélène d’Offenbach.

Les œuvres d’Offenbach après la guerre étaient en général interprétées par des chanteurs d'opéras comiques et non des chanteurs lyriques. Pour redonner de la grandeur à ces œuvres, Michel Plasson et l’Orchestre National du Capitole de Toulouse enregistrentLa Belle Hélène, accompagnés par la voix puissante et voluptueuse de Jessye Norman – qui pourrait paraître déplacée, mais qui donne un résultat magnifique.

