Fantaisie en fa mineur de Schubert par Britten et Richter

Aujourd'hui dans Disques de légende, la Fantaisie en fa mineur de Schubert par Benjamin Britten et Sviatoslav Richter.

En juin 1964, le grand pianiste russe Sviatoslav Richter est l'invité du Festival d’Aldebourg et de son fondateur, Benjamin Britten. Les deux artistes s’étaient rencontrés à Londres trois ans auparavant, mais c’est à l’occasion d’une soirée à Moscou en 1963 qu’ils se sont installés pour la première fois à un clavier pour un quatre mains. A cette époque, Richter est peut-être le plus grand pianiste de sa génération, et Britten n’est pas un vrai pianiste officiel, mais un musicien né… L’entente musicale entre les deux musiciens est immédiate.

En 1964, Richter vient avec sa femme Nina Dorliak à Aldebourg, mais comme simple spectateur, il n'était pas prévu qu’il joue. Britten propose alors de lui trouver quelque part, au pied levé, une petite place dans un programme, ce que Richter accepte – si c’est pour du quatre mains avec le compositeur. Après les Variations de Schubert, l’année suivante, sur le même principe, ce sera pour la grandeFantaisie en fa mineurde Schubert.

L’esprit est celui d’une sorte d’audition privée, intime. Les deux musiciens n'ont pas vraiment eu le temps de travailler mais sont tout simplement heureux de se retrouver. Ce témoignage est à prendre pour ce qu'il est, un formidable exemple de ce que c’est que de faire de la musique simplement, comme à la maison…

