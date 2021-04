Asyla de Thomas Adès sous la direction de Simon Rattle

Crée le 1er Octobre 1997 au Symphony Hall de Birmingham, par l'Orchestre symphonique de Birmingham, sous la direction de Simon Rattle, Asyla est une œuvre plutôt tonale, colorée, une référence d'orchestration moderne d'une réelle originalité, dans une mouvance post-Stravinski.

Thomas Adès est un compositeur britannique né le 1er Mars 1971 à Londres. Issu d'une famille intellectuelle (sa mère est une historienne renommée), Thomas Adès étudie le piano et la composition avec respectivement Paul Berkowitz et Robert Saxton. Il remporte en 1989 le deuxième prix de piano du BBC Young Musician of the year. Il poursuit ses études musicales au King's College de Cambridge, où il est reçu lauréat en 1992.

Sa carrière se développe rapidement lorsque sa Chamber Symphony est jouée à Cambridge en 1993, et lorsque Living Toys est présentée au Barbican Center en 1994.

En 1994 sont également présentées sa première œuvre pour orchestre ...but all shall be well, qui lui a été commandée après qu'il a reçu le prix de composition de la Société Musicale de l'Université de Cambridge. Il devient, à partir de 1999, le directeur artistique du festival d'Aldeburgh. Son opéra The Tempest est créé en 2004 au théâtre de Covent Garden à Londres.

Asyla est une œuvre entraînante, lumineuse et jouissive, en 4 mouvements : d'abord mystérieusement avec des gongs-cloches étouffés, des appels de bois et de cors, et une animation progressive. Puis s'ajoute les cordes selon un schéma erratique et croissant, mais globalement plus statique. Ensuite, le 3ème mouvement intitulé Ecstasio, est un crescendo répétitif et ensorcelant que l'on peut apparenter au son d'une rave-party. Enfin, le quatrième mouvement est une récapitulation sereine, un apaisement sombre avant une courte magnificence solennelle.

à réécouter AUDIO 1h émission Le concert de 20h Archives Thomas Adès

à réécouter AUDIO 1h émission Carrefour de la création Thomas Adès en son royaume : un documentaire immersif

L'émission du jour :