Aujourd'hui dans Disques de légende, nous écoutons Teresa Berganza dans son récital de chansons espagnoles avec Felix Lavilla.

En 1975, Teresa Berganza est au sommet de sa forme vocale et de sa notoriété : elle a un peu plus de 40 ans, c’est déjà une star grâce entre autres aux Rossini qu’elle a enregistré trois ans auparavant avec Claudio Abbado : le Barbier de Séville et la Cenerentola, et on ne va pas tarder à l'entendre dans Carmen et dans Don Giovanni de Joseph Losey. En 1974, elle grave un premier volume de chants populaires espagnols, avec le grand Narcisso Yepes. C’est avec celui qui était alors son mari, le pianiste Félix Lavilla, qu’elle choisit de poursuivre.

L'émission :