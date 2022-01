La Symphonie n°2 de Mahler par Gilbert Kaplan et l'Orchestre Symphonique de Londres

Aujourd'hui dans Disques de légende, une vraie curiosité : Gilbert Kaplan, avec l'Orchestre Symphonique de Londres, interprète la 2e Symphonie de Mahler, une œuvre de laquelle il est tombé éperdument amoureux, au point de troquer sa vie de financier pour celle de chef !

Gilbert Kaplan (1941-2016) était un homme d'affaires américain ayant gagné beaucoup d'argent à Wall Street, où il était analyste financier. En 1967, il a fondé le journal Institutional Investor, dont il était l’éditeur, et qui lui a permis de faire fortune - il l’aurait vendu en 1984 au prix de 75 millions de dollars !

En 1965, à 24 ans, Gilbert Kaplan tombe littéralement amoureux de la musique de Gustav Mahler, et particulièrement de sa 2e Symphonie - au point d’apprendre la direction pour pouvoir la diriger. Ce personnage étrange, fanatique mahlérien, ne dirigera quasiment que cette œuvre, et ce plus d'une centaine de fois ! Il avait également créé la Fondation Kaplan dédiée à la promotion de la musique de Gustav Mahler ou encore acquis la partition originale de la 2e Symphonie, qui sera revendue après sa mort 4 millions et demi de livres !

Ce chef amateur, suffisamment riche pour se payer un professeur ou les plus grandes formations d'orchestres sera beaucoup critiqué. David Finlayson, un tromboniste du New York Philharmonic, disait à son propos : "Sa direction manque d'indications dans le contrôle des nuances ou des équilibres, et il n'y a absolument aucune tentative de donner aux phrases la forme voulue par le compositeur. En répétition, il a admis à notre orchestre qu'il n'était pas capable de garder un tempo régulier et qu'il devrait dépendre de nous pour toute stabilité dans ce domaine. Compte tenu de son ego de la taille de l'Everest, cet aveu dut lui causer une grande consternation après réflexion."

En 1996, il sort ce lourd coffret de deux disques enregistrés avec l'Orchestre Symphonie de Londres, comprenant un CD rom (ce qui était alors une rareté), le livret de la partition, et des petits témoignages dont Mahler Plays Mahler, un enregistrement utilisant des rouleaux de piano que Mahler a fait de ses propres compositions - les seuls documents qui existent de Mahler en tant qu'interprète.