Chopin par Ivo Pogorelić

Dans Disques de légende, nous écoutons Chopin par le pianiste Ivo Pogorelić, dans un disque Deutsche Grammophon de 1981.

C’est l’un des plus grands scandales de la musique au XXe siècle, et ce n’est que pour un jeune homme qui passe un concours : en 1980, Ivo Pogorelić sort avec une "mention honorable" du prestigieux Concours international de piano Frédéric Chopin de Varsovie. Son élimination au deuxième tour provoque d’intenses controverses et la pianiste Martha Argerich, membre du jury, claque la porte en disant « c’est un génie ». Grâce à cette démission, il a obtenu le "Prix de la critique" qui lui a permis de voir sa carrière portée au firmament par les médias et les critiques. C’est le début d’une carrière à la fois flamboyante et compliquée. Sa virtuosité exubérante, sa grande liberté dans le texte, une fantaisie qui se permet tout… Ivo Pogorelić divise les amateurs.

Le label Deutsche Grammophon lui fait un pont d’or en lui permettant d’enregistrer les disques Chopin, les 7 et 8 février 1981 à Münich, qui lui permettront de se faire connaître au monde entier alors qu'il n'a pas 25 ans.

