Cette semaine dans Disques de légende, nous rendons hommage à André Tubeuf qui s'est éteint le 26 juillet dernier à travers les disques de la collection Références, chez Emi, dont il était l'âme pensante. Aujourd'hui, nous écoutons Didon et Enée de Purcell, par la soprano Kirsten Flagstad. L’orchestre dirigé par Geraint Jones n'est pas des plus idiomatiques - avec en tous cas nos repères baroques actuels - mais c’est aussi un moment d’histoire, car beaucoup de choses se croisent sur cet enregistrement, notamment les personnalités d'Elisabeth Schwarzkopf et de Kristen Flagstad.

