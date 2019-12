Maurice Ravel, Arthur Honegger & Paul Dukas d'Ernest Ansermet

L'Orchestre de la Suisse romande est fondé le 30 novembre 1918 à Genève par Ernest Ansermet qui le dirigera jusqu'en 1967. Avec un large répertoire, ils interpréterons des œuvres musicales de nombreux compositeurs, tels que Benjamin Britten, Claude Debussy, Heinz Holliger, Arthur Honegger, Frank Martin, Darius Milhaud, ou encore Igor Stravinsky.

Ernest Ansermet était un artiste engagé, qui a eu une profonde influence sur la vie culturelle de la Suisse romande. On lui doit notamment de nombreux enregistrements englobant le répertoire classique et moderne, et divers écrits de philosophie musicale, dans lesquels il défendait la musique tonale.

Il est décédé le 20 février 1969 à Genève, à 85 ans.