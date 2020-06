Frans Brüggen dirige la Sérénade pour instruments à vent "Gran Partita" de Mozart,

avec des musiciens de l'Orchestre du 18ème siècle, un enregistrement qui a marqué un tournant dans la manière d'interpréter la musique sur instruments anciens, c'était en 1989 ches Philips.

Cette partition de Mozart réunit treize instruments à vent et une contrebasse, l'arrivée de ce disque a été une petite révolution dans le monde des vents. En effet dans les années 80 les préjugés contre les baroqueux étaient encore assez forts: on les considère comme de mauvais musiciens qui jouent faux.

Et là Brüggen dans un cadre purement instrumental, avec des musiciens solistes, montrait qu'une vraie perfection dans la manière de jouer des instruments anciens, avec de la couleur, de la virtuosité, de la profondeur et de l'intensité dans les mouvements lents, était possible.

