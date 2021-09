Dixième Symphonie de Chostakovitch par Herbert von Karajan

Zoom sur l'enregistrement de 1966 de la Symphonie n°10 de Dmitri Chostakovitch par l'Orchestre philharmonique de Berlin dirigé par Herbert von Karajan.

Nous savons que Karajan a peu dirigé les œuvres du XXe siècle… Il connaissait ses limites, et savait que pour jouer cette musique correctement, il devait beaucoup la travailler. Il se concentra donc sur quelques œuvres choisies (une ou deux par composition pas plus) et il mûrit la chose... : le Concerto pour orchestre de Bartók, Le Sacre du printemps de Stravinsky, quelques pièces d’Honegger ou Nielsen, Sibelius ou de l’école de Vienne ; et de Chostakovitch dont celle-ci : la 10e symphonie dont il fit un étrange et impressionnant cheval de bataille avec l'Orchestre philharmonique de Berlin. Il se trouva même en juin 1969 à jouer cette Symphonie devant le compositeur, à Moscou, qui parait-il, en garda un grand souvenir. Mais il y a surtout deux enregistrements de studio, dont celui qui nous occupe aujourd'hui : celui de 1966, un sommet de la discographie.

