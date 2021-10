La neuvième symphonie de Beethoven dirigée par Ferenc Fricsay

Lumière sur la neuvième symphonie de Beethoven, dirigée par le chef d'orchestre hongrois Ferenc Fricsay, pour le disque de légende du jour !

Lorsqu’il avait fait ses débuts avec l’Orchestre Philharmonique de Berlin en 1948, Ferenc Fricsay avait inscrit à son programme la première symphonie de Beethoven et dès la première répétition, il avait indiqué aux musiciens « Messieurs, je vous en prie, ce n’est pas un drame, c’est une comédie ! » ; une manière de dire qu’il ne fallait pas en rajouter dans la profondeur spirituelle tragique.

En 1957, Ferenc Fricsay est devenu une véritable conscience musicale : il dirige l’Orchestre du Rias de Berlin et est régulièrement l’invité de l’Orchestre Philharmonique de Berlin, entre autres, pour graver les symphonies de Beethoven. Wilhelm Furtwängler est décéde 3 ans plus tôt, il a laissé la place libre à Herbert von Karajan, qui sera bientôt nommé directeur musical à vie, et qui, littéralement, reformatera l’orchestre à son image. Mais en cette fin d’années 50, Berlin n’est pas encore karajanien ; Ferenc Fricsay offre alors des Beethoven précis, vif, nerveux.

