Rigoletto de Verdi par le chef Rafael Kubelík

Un disque de légende atypique, de par l'éclectisme des artistes présents, dont certains chanteurs italiens collent parfaitement à l'image verdienne à l'inverse d'autres, non-habitués à ce répertoire.

Dans les années 60, Deutsche Grammophon a fait une série d'enregistrements sur les grands opéras du répertoires avec quelques formulations curieuses en terme d'artistes participants. C'est le cas pour ce Rigoletto enregistré à la Scala de Milan, au mois de juillet 1964. Ce dernier est presque improbable : l'orchestre du Théâtre de la Scala de Milan est verdien par excellence mais le chef tchèque n'est absolument pas spécialiste de l’œuvre de Verdi, tout comme le Rigoletto allemand, interprété par Dietrich Fischer-Dieskau, plutôt identifié au lied.

Malgré cet assemblage original, il s'agit d'un des plus grands Rigoletto du disque, grâce notamment à Carlo Bergonzi, qui interprète le duc et qui est lui, au cœur du sujet. Il est en effet l’un des plus grands ténors italiens et un grand verdien du 20ème siècle, le plus noble et le plus stylé sans doute, avec sa technique impeccable.

