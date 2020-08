Alfred Cortot et Jacques Thibaud jouent des sonates françaises

Un duo au sommet ! Le violoniste Jacques Thibaud et le pianiste Alfred Cortot enregistrent les trois grandes sonates de César Franck, Gabriel Fauré et Claude Debussy entre 1927 et 1931. Elles sont rééditées et remasterisées en 1989 par le label EMI Références.

Franck : Sonate. Fauré : Sonate n° 1, Berceuse. Debussy : Sonate, Minstrels. Jacques Thibaud, Alfred Cortot, © EMI Références