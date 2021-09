"Manon" de Jules Massenet par Roberto Alagna et Angela Gheorghiu

"Manon", enregistrée par Angela et Roberto, est aujourd'hui notre disque de légende.

"Angela et Roberto" : cette formule, communément utilisée, souligne bien le fait qu’ils ont été le couple de l’année – et même de la décennie côté lyrique – autour des années 2000. Leurs voix et leurs personnalités sont telles qu’ils auraient fait carrière, quoi qu’il en soit, sans se rencontrer, mais le couple qu’ils ont formé, avec ses excès, ses caprices, ses folies, et puis ses déchirements, a animé la scène lyrique pendant plus de 15 ans. Quelques disques en ont témoigné, dont cette Manon en particulier, enregistrée au printemps 1999 au Cirque Royal de Bruxelles. Les deux artistes s’étaient mariés 3 ans auparavant ; au moment de l'enregistrement de ce disque, ils sont en pleine possession de leurs moyens vocaux. Ensembles sur scène, comme au disque, ils exprimaient la passion torride autant qu’une saine émulation artistique… De l’irrésistible, comme ce brûlant final de l’acte 2 qui est encore dans toutes les mémoires aujourd'hui.