Stabat Mater de Rossini par Chung Myung-whun, © .

Le Stabat Mater de Rossini dirigé par Chung Myung-whun est notre disque de légende du jour !

Le problème quand un compositeur d’opéra à forte personnalité se lance dans l’écriture d’une œuvre sacrée, c’est qu’il y transporte naturellement ses manières, son langage, sa vocalité ; de manière plus générale, un esprit lyrique dont on peut parfois se demander s’il a sa place dans une œuvre religieuse. C’est sur ce modèle bancal que les plus grands pièces sacrées ont vu le jour : le Requiem de Verdi ou le Stabat Mater de Rossini, créé à Paris en 1842 après être resté plus de 10 ans dans l’atelier du compositeur, qui était du genre plutôt rapide. Il y avait en effet eu la maladie, une première version pas entièrement de sa main, des problèmes de droits… Il y eut même au moment de la création à Paris un certain Richard Wagner, qui était là en visite et qui ne trouvait pas bien le fait de faire de l’argent avec du sacré.

Cécila Bartoli, qui n'avait même pas 30 ans en 1995, est l’une des curiosités de cet enregistrement dans lequel elle est soprano 2. Chung Myung-whun avait, cette année-là, réuni des forces luxueuses pour ce Stabat Matter qui reste encore l’une de ses pièces fétiches. Orchestre philharmonique de Vienne, Ľuba Orgonášová en première soprano, chœur de la Staatsoper de Vienne... il fallait bien tout cela pour emporter la double fugue finale vers des sommets de dramatisme !

