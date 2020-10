L’Orfeo de Monteverdi par Gabriel Garrido

En 1996, le chef argentin Gabriel Garrido enregistre aux côtés de son Ensemble Elyma et du Choeur Antonio Il Verso un Orfeo de Monteverdi qui va faire date.

Après ses premières études musicales commencées dans sa ville natale de Buenos Aires, Gabriel Garrido va parfaire ses connaissances en musique ancienne et en direction d’orchestre en Europe et notamment à Zurich et à Bâle.

En 1981 il crée l’ensemble ELYMA, ensemble avec lequel il joue de la musique baroque et en 1991, il rencontre Alain Pacquier, fondateur du label K 617 (label sous lequel il enregistrera l’Orfeo).

Contrairement à René Jacobs qui en avait offert une interprétation extrêmement pure et lisse, Gabriel Garrido propose, lui, un Orfeo nettement plus dense marquée par : une basse continue très enrichie, beaucoup plus d’instruments et des voix nettement plus présentes et rugueuses. Avec Gabriel Garrido, Orfée retrouve pour ainsi dire un corps.

Cette innovante production rencontrera dès sa sortie un succès phénoménal : un diapason d'or, un 10 de Répertoire, un choc du Monde de la Musique, les 4 fortissimo de Télerama.

