Un requiem allemand de Brahms sous la baguette d'Otto Klemperer

Enregistré en 1961 par le producteur Walter Legge pour EMI, Otto Klemperer alors âgé de plus de 70 ans livre ici une version taillée dans le roc, avec un orchestre massif et deux solistes légendaires, Elisabeth Schwarzkopf et Dietrich Fischer-Dieskau. Un disque de légende au son d'un autre temps !

Brahms, Symphonies & Overtures, Ein Deutsches Requiem, Otto Klemperer , © Warner Classics