La Wanderer Fantaisie de Schubert par Maurizio Pollini

En 1973, Maurizio Pollini enregistre un merveilleux disque autour de Schubert dans lequel il interprète à la fois cette Wanderer Fantaisie et la Sonate pour piano en la mineur.

En 1973, Maurizio Pollini a 31 ans. Sa victoire au concours international de piano Frédéric-Chopin, à Varsovie en 1960, lui a attiré le succès universel mais il n’en a pas profité tout de suite ; il a préféré se retirer plusieurs années des salles de concert pour parfaire son jeu, entre autres avec Arturo Benedetti Michelangeli.

Par la suite, il va rapidement se singulariser en privilégiant à la fois les grands classiques, la musique du XXème siècle et la haute virtuosité. En 1971, il propose un disque fabuleux : les trois mouvements de Petrouchka et la septième sonate de Prokofiev. Deux ans après, il publie 24 Études de Frédéric Chopin.

ⓘ Publicité Radio France ne vous demandera jamais de communiquer vos coordonnées bancaires.

en savoir plus AUDIO 15 min émission Disques de légende Maurizio Pollini joue les Etudes de Frédéric Chopin

Et puis, en novembre 1973 à Rome, il enregistre ce disque autour de Schubert. Au programme : la sonate en la mineur, presque minimaliste, faite d’errances, de béances, où chaque note est comptée ; et la Wanderer Fantaisie, l’œuvre la plus échevelée, l’une des plus ambitieuses aussi, de Schubert, dont Maurizio Pollini donne une version définitive, jamais surpassée.