Lumière sur l'un des plus grands disques de la musique classique : Les Valses pour piano de Chopin par Dinu Lipatti. Une version enregistrée en 1950, année de la mort du talentueux pianiste roumain.

L'année 1950 est un long calvaire pour Dinu Lipatti, victime de la maladie de Hodgkin. Toutefois, la cortisone lui accorde une rémission un peu illusoire durant l'été de cette année de souffrance. EMI en profite pour poser ses micros à Genève et capter quelques sessions d'enregistrements restées légendaires, entre autres pour ces valses de Chopin. Le pianiste roumain mourra quelques semaines après à l'âge de 33 ans.

Cette version est probablement la plus émouvante des Valses de Chopin, de par ces circonstances particulières mais aussi par la qualité et le style du jeu. Il illustre le talent de Dinu Lipatti, qui était l'élève d’Alfred Cortot et qui en a hérité la liberté et le naturel en les sublimant ; en y ajoutant aussi une digitalité magnifiquement souple et déliée, féline, une forme de tendresse et d’humanité ainsi que l’élégance du style impeccable et du sourire. En effet, malgré le désespoir de la situation dans laquelle se trouve le pianiste à ce moment, rien de morbide ne transparait dans ce disque : la vie est ce qu’elle doit être et le bonheur aussi est de ce monde.

ⓘ Publicité Radio France ne vous demandera jamais de communiquer vos coordonnées bancaires.

en savoir plus AUDIO 3 min émission Les Grands Macabres Dinu Lipatti, le virtuose empêché

en savoir plus AUDIO 1h 58mn émission La tribune des critiques de disques Valses de Frédéric Chopin

Relax : Un après-midi avec les auditeurs de Relax