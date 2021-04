Tableaux d'une exposition sous la baguette de George Szell et l'Orchestre de Cleveland

C'est en 1946 que George Szell prend la direction artistique de l'Orchestre de Cleveland. Tenant ses troupes avec fermeté, engageant de nouveaux musiciens, il parviendra à faire de cet orchestre, l'une des meilleures phalanges au monde, comme on peut l'entendre en écoutant ce disque de Légende.

Les séquelles de la Seconde Guerre mondiale ont laissé certains orchestres dans une situation plus que précaire. L’arrivée de George Szell allait faire du Cleveland Orchestra un ensemble d’une grande précision et d’une virtuosité remarquable.

Sa nomination à Cleveland en 1946 fut remarquée, il exigea du Conseil d’administration un total contrôle quant aux décisions qu’il serait amené à prendre. Il limogea et remplaça certains musiciens. Exigeant et persistant au cours des répétitions, il renvoyait immédiatement et définitivement ceux qui faisaient trop de fautes ou questionnaient son autorité. Car Szell pouvait être exigeant, il connaissait les « doigtés » non seulement des instruments à cordes, mais également de tous les instruments à vent. Il était surtout préoccupé par la transparence, le rythme et l’architecture générale des œuvres.