Sonates et partitas de Bach par Julia Fischer

Un disque de légende particulièrement impressionnant aujourd’hui : les sonates et partitas de Bach enregistrées par la virtuose du violon, Julia Fischer, en décembre 2004.

Les sonates et partitas pour violon seul de Bach sont un monument pour les violonistes ; une oeuvre, presque méta-physique, d’une difficulté technique ahurissante, réservée aux plus doués. Les grandes versions ont souvent été données par des jeunes musiciens, comme Yehudi Menuhin, qui avait 18 ans quand il commença à enregistrer son intégrale, ou encore Julia Fischer, qui n’avait que 21 ans quand elle enregistra cette version de 2004.

Ce disque, très impressionnant, illustre la maturité musicale sidérante de la violoniste ainsi que sa maîtrise technique particulièrement frappante dans la chaconne (une des plus grandes pièces pour violon seul), que nous diffusons aujourd’hui dans Relax.

Comme Menuhin, Julia Fischer s’affirme dans la plénitude de son art avec ces sonates et partitas de Bach qui rapprochent ces deux grands violonistes à 70 ans de distance. Enfant surdouée, Julia est d’ailleurs la lauréate du Concours Yehudi Menuhin de violon à 11 ans seulement.

Relax : Du Bach à tous les étages !