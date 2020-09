Glenn Gould joue les Variations Goldberg de Jean-Sébastien Bach

Glenn Gould enregistre sa deuxième version studio des Variations Goldberg de Jean-Sébastien Bach en 1981. Le disque, publié par CBS Records un mois seulement avant la mort du pianiste, connait un succès énorme et fait connaître au grand public cette œuvre majeure du compositeur allemand.

La vision de Glenn Gould appliquée à Bach

Sommet de la conception gouldienne de l'enregistrement, qui exigeait précision et qualité de son maximales, ce disque mythique a été enregistré par le pianiste canadien en avril et mai 1981, lors de sessions dans les studios de la CBS à New York. L'interprétation réussit à allier la recherche de perfection et d'objectivité qui caractérisent le jeu de Glenn Gould, avec cependant une certaine fantaisie, une grande variété d'atmosphères et parfois une impression de liberté, qui rendent cette magnifique version des Variations Goldberg particulièrement vivante et attachante.

