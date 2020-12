La Discothèque idéale de France Musique : Scènes de Faust de Benjamin Britten, par William Christie

Au milieu des années 1970, lors d'un séjour en Allemagne, j'étais allé l'entendre Dietrich Fischer-Dieskau en récital. [...] Il m'a parlé de ces Scènes de Faust, qu'il avait enregistrées quelques mois plus tôt. Je me suis précité pour acheter ce disque, et là j'ai été émerveillé. Fischer-Dieskau est, comme souvent, admirable.

William Christie, dans La Discothèque idéale de France Musique