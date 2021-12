Anita Cerquetti interprète Verdi, Ponchielli et Bellini

Aujourd'hui dans Disques de Légende, nous retrouvons la Soprano Anita Cerquetti, chanteuse italienne qui jouera en alternance avec Maria Callas pendant plusieurs années.

Née le 13 avril 1931 à Montecosaro en Italie, Anita Cerquetti connaît une courte carrière de 10 ans pendant laquelle elle se consacre presque exclusivement à la musique de Verdi, Bellini ou Rossini. Elle rencontre du succès en 1958 notamment, alors qu'elle se produit à la Scala de Milan dans Nabucco. Elle quitte la scène en 1961 à la suite d'une grave opération. Elle continue d'enseigner le chant à Rome jusqu'à sa mort à Pérouse en 2014.

En 1953, à Vérone, elle joue Aïda en alternance avec Maria Callas et la remplacera même quelques années plus tard dans Norma à Rome. Principalement connue pour avoir été la doublure de Maria Callas, Anita Cerquetti est considérée comme un "authentique soprano dramatique italien". On vante notamment ses qualités par rapport à Callas avec qui elle ne cessera d'être comparée.

Dans cette réédition de 1957, on retrouve toutes les qualités de la Soprano : l'équilibre et la noblesse.

