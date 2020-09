Claude Debussy, Pelléas et Mélisande, par Roger Désormière

En 1941, après la débâcle française face aux Allemands, le chef d'orchestre Roger Désormière enregistre à Paris pour Pathé Marconi le célèbre opéra de Claude Debussy, avec en solistes Jacques Janen et Irène Joachim. Un disque mythique, esthétiquement très beau, à la couleur particulière.

Un enregistrement symbolique

La publication de cette toute première intégrale du chef-d'œuvre de Claude Debussy est une grande entreprise, très symbolique, et menée magistralement par le label Pathé-Marconi et son directeur Jean Bérard. La fabrication du coffret luxueux de vingt 78 tours rencontre malgré tout un certain nombre d'obstacles matériels, en raison des restrictions dues à l'occupation allemande.

à réécouter émission Journée spéciale Claude Debussy Chanter Pelléas

Roger Désormière, aidé par le directeur artistique Louis Beydts, répète plus d'un mois avec les musiciens pour préparer l'enregistrement. Il fait aussi venir Georges Viseur, le chef de chant qui avait préparé les chanteurs pour la création de 1902. A travers cet enregistrement, le chef d'orchestre souhaite envoyer un signal fort, celui de la pérennité de la culture française, même au cœur du désastre.

à réécouter émission Les Trésors de France Musique Mémoire Retrouvée Irène Joachim : une archive de 1994

L'émission du jour :