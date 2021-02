François Couperin : Leçons de Ténèbres, par Christophe Rousset, Sandrine Piau & Véronique Gens

Un chemin vers l'extase ! Le claveciniste et organiste Christophe Rousset enregistre les Leçons de Ténèbres de François Couperin en 1997, avec les sopranos Sandrine Piau et Véronique Gens, et Emmanuel Balssa à la basse de viole.

François Couperin, Leçons de Ténèbres, Motets, Magnificat, Véronique Gens, Sandrine Piau, Emmanuel Balssa, Christophe Rousset, © Decca