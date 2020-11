Charles Ives : An American journey, par Michael Tilson Thomas

En 1999, le chef d'orchestre américain Michael Tilson Thomas enregistre le disque "Charles Ives, an American journey", avec le Chœur et l'Orchestre symphonique de San Francisco, dont il avait pris la direction quatre ans plus tôt.

Charles Ives, An American Journey, Michael Tilson Thomas, San Francisco Symphony, San Francisco Symphony Chorus, Thomas Hampson, © RCA