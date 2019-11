Cecilia Bartoli chante la Cenerentola de Rossini

Lorsqu'elle enregistre La Cenerentola, Cecilia Bartoli a 27 ans et commence à s'imposer dans le bel canto Rossinien, et dans Mozart. Sa technique y est déjà extraordinaire, la justesse et la diction sont impeccables, elle possède aussi un sens du style, une intelligence musicale et une capacité expressive extrêmement fines.

