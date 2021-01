Carlo Maria Giulini dirige Ma Mère l'Oye de Ravel

En novembre 1979, Carlo Maria Giulini et l'Orchestre philharmonique de Los Angeles enregistrent un disque de musique française pour le label Deutsche Grammophon. Au programme, "La Mer" de Debussy et deux œuvres de Maurice Ravel : la "Rapsodie Espagnole", et une bouleversante "Ma Mère l'Oye"...

Claude Debussy, Maurice Ravel : La Mer, Rapsodie Espagnole, Ma Mère l'Oye. Los Angeles Philharmonic Orchestra, Carlo Maria Giulini, © Deutsche Grammophon