Béla Bartok : Le Mandarin merveilleux, par Pierre Boulez

Boulez à New York ! En 1972, l'Orchestre philharmonique de New York et Pierre Boulez enregistrent "Le Mandarin merveilleux" de Béla Bartok, pour la firme Columbia. Une belle rencontre entre la mécanique puissante de l'orchestre new-yorkais et la précision exigée par le chef français.

Boulez dirige Bartok : Le Mandarin Merveilleux, Suite de danses. Orchestre philharmonique de New York, © Columbia