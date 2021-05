Aux Marches du Palais, par Vincent Dumestre et l'ensemble Le Poème Harmonique

Paru en 2001 chez Alpha, l'album de Vincent Dumestre et du Poème Harmonique "Aux Marches du Palais : romances et complaintes de la France d'autrefois" invitait l'auditeur à découvrir les chansons du répertoire populaire en ancien français, et accompagnées par un ensemble de musique baroque...

Pochette de l'album "Aux Marches du Palais" de l'ensemble Le Poème Harmonique (2001). Direction : Vincent Dumestre, © Alpha