Arturo Toscanini dirige Falstaff de Giuseppe Verdi

Le chef d'orchestre italien Arturo Toscanini enregistre en avril 1950 à New York l'opéra 'Falstaff' de Giuseppe Verdi, avec l'Orchestre symphonique de la NBC, le grand baryton verdien Giuseppe Valdengo dans le rôle principal, et les sopranos Herva Nelli et Teresa Stich-Randall.

Le chef d'orchestre italien Arturo Toscanini à la direction (orchestre non identifié, photographie non datée), © Getty / Bettmann