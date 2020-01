Arthur Rubinstein joue les Mazurkas de Frédéric Chopin

Le pianiste polonais Arthur Rubinstein enregistre pour la première fois les Mazurkas de Frédéric Chopin entre 1938 et 1939.

Constitution d'un répertoire

Arthur Rubinstein enregistre trois versions des Mazurkas de Frédéric Chopin. Cette première version, qui date de la fin des années trente, correspond à une époque où d'autres grands interprètes entreprennent d'enregistrer les œuvres du "grand répertoire", comme Pablo Casals pour les Suites de J. S. Bach, ou Artur Schnabel pour les Sonates de Beethoven.

Sens du tragique

On trouve beaucoup de fantaisie dans cette interprétation des Mazurkas par Arthur Rubinstein, ainsi qu'une grande souplesse et une liberté absolument sidérantes. Et dans les pièces les plus lentes, un sens du tragique et une mélancolie incroyable.

Programme musical

Frédéric Chopin, Mazurka en la mineur op. 17 n° 4

Arthur Rubinstein (piano)

Naxos 8.110656-57

Frédéric Chopin, Mazurka en si mineur op. 30 n° 2

Arthur Rubinstein (piano)

Naxos 8.110656-57

Frédéric Chopin, Mazurka en la mineur op. 68 n° 2

Arthur Rubinstein (piano)

Naxos 8.110656-57

