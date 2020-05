Antonio Vivaldi : Orlando furioso, par Claudio Scimone

Une version pionnière ! Le chef italien Claudio Scimone et son ensemble I Solisti Veneti enregistrent en 1977 la première intégrale de l'opéra "Orlando furioso" d'Antonio Vivaldi, avec un casting vocal prestigieux : Victoria de Los Angeles, Marilyn Horne et Lucia Valentini-Terrani.

La redécouverte d'un Vivaldi lyrique

Dans les années 1970, le public connait assez bien la musique instrumentale d'Antonio Vivaldi, mais pas sa musique vocale. Cet enregistrement précurseur de l'Orlando furioso mené par Claudio Scimone, est suivi quelques mois plus tard par une production donnée à Vérone, dans une mise en scène signée Pier Luigi Pizzi.

Mais cet événement reste malgré tout sans lendemain, et il faut attendre la fin des années 90, et l'album Vivaldi de Cecilia Bartoli, pour que ce répertoire soit à nouveau enregistré et rendu célèbre.

