Anne-Sophie Mutter et Herbert von Karajan jouent les Concertos pour violon de Mozart

La violoniste Anne-Sophie Mutter enregistre les Concertos n° 3 et 5 de Wolfgang Amadeus Mozart en 1978, avec l'Orchestre philharmonique de Berlin et Herbert von Karajan. C'est le premier disque de la violoniste qui, à 15 ans seulement, avait déjà acquis une maturité et une musicalité sidérantes.

Wolfgang Amadeus Mozart, Concertos pour violon : n° 3 en sol majeur K. 216 & n° 5 en la majeur K. 219. Orchestre philharmonique de Berlin, Anne-Sophie Mutter, Herbert von Karajan, © Deutsche Grammophon