Alessandro Scarlatti : La Griselda, par René Jacobs

En 2002, le contreténor et chef d'orchestre René Jacobs enregistre pour Harmonia Mundi l'opéra "La Griselda" d'Alessandro Scarlatti, avec son Akademie fûr Alte Musik Berlin et un beau casting vocal, en particulier le trio féminin formé par Dorothea Röschmann, Bernarda Fink et Veronica Cangemi.

Alessandro Scarlatti, Griselda, Dorothea Röschmann, Lawrence Zazzo, Veronica Cangemi, Bernarda Fink, Silvia Tro Santafé, Kobie van Rensburg, Akademie für Alte Musik Berlin, René Jacobs, © Harmonia Mundi