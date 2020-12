La Discothèque idéale de France Musique : Tchaïkovsky par Mravinsky

Dans Tchaïkovsky, il y a Mravinsky et les autres. Avec un Philharmonique de Léningrad chauffé à blanc, le chef soviétique a fixé pour longtemps un standard d'interprétation qui sangle le sentiment romantique dans la rigueur classique. Indémodable et colossal !

Jusqu’au début des années 60, les trois premières Symphonies de Tchaïkovsky étaient pratiquement inconnues et peu enregistrées. Cet enregistrement légendaire fut réalisé à Londres et à Vienne et permit à l’Europe non communiste de découvrir le nouveau visage de Tchaïkovsky. Karajan et Berlin n’étaient pas seuls dans ce répertoire ! Yevgeny Mravinsky était le chef idéal pour Tchaïkovsky.

On en revient toujours à Mravinsky et l'on mesure les autres à son aune. Il y a ce feu glacé, ce tranchant impitoyable, cette lame de fond qui ne regarde pas en arrière. Il y a cet orchestre tétanisant, dont les instruments vous claquent dans l'oreille comme des coups de feu. Christian Merlin, dans La Discothèque idéale de France Musique

