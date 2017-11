Tosca, de Puccini au festival de Baden-Baden

• Compositeur : Giacomo Puccini

• Librettiste : Luigi Illica

• Année de création : 1900

• Lieu de création : Italie

• Nombre d'acte : 3

• Langue originale : Italien

• Maison d'opéra de la production originale : Teatro Costanzi - Teatro dell'Opera di Roma

Distribution

Direction musicale, Sir Simon Rattle

Décors : Raimund Bauer

Costumes : Kathi Maurer

Lumières : Reinhard Traub

Video : Martin Eidenberger

Floria Tosca, Kristine Opolais

Mario Cavaradossi, Marcelo Álvarez

Scarpia, Evghenyi Nikitin

Sagrestano, Peter Rose

Cesare Angelotti, Alexander Tsymbalyuk

Spoletta, Peter Tantsits

Sciarrone, Douglas Williams

Carceriere, Walter Fink

Un pastore, Philippe Tsouli (Aurelius Sängerknaben Calw)

Roberti (rôle muet), Antoanetta Kostadinova

Cameraman, Zohair Serestou

Berliner Philharmoniker

Philharmonia Chor Wien (dir : Walter Zeh)

Cantus Juvenum Karlsruhe (dir : Anette Schneider)

Résumé

À Rome en 1800, le peintre Mario Cavaradossi vient en aide à un prisonnier politique en fuite, Angelotti, ancien consul de la République, activement recherché par Scarpia, le redoutable chef de la police qui traque tous les partisans de la liberté. Le geste généreux de Cavaradossi va avoir de terribles conséquences. Scarpia, faux dévot sans scrupule, convoite depuis longtemps la maîtresse du peintre, la belle cantatrice Floria Tosca. Quoi de plus facile pour cet habile manipulateur que d’utiliser la jalousie de l’ombrageuse Tosca pour reprendre Angelotti, perdre Cavaradossi et posséder enfin sa maîtresse ? Tosca sera le jouet des désirs et de la cruauté de l’implacable Scarpia jusqu’à l’instant où elle aura le courage de le poignarder pour se soustraire à un odieux marchandage. Quand Tosca croit pouvoir s’échapper avec Mario de cet univers de terreur, la mort les rattrape de la manière la plus cruelle.

En coulisses

Programmation complémentaire

♫

Photos/Vidéos

Bibliographie

Opéra international n°230 (décembre 1998)

Avant-scène Opéra n° 11

Wolfgang MARGGRAF, Giacomo Puccini (Heinrichshofen, 1984)

Michèle COURTIN, Tosca de Giacomo Puccini (Aubier, 1983)

Livret Puccini : Tosca, du Théatre National de l'Opéra de Paris, Saison 1993-1994

Elisabeth BRISSON, Opéras mythiques (Ellipses, 2008)

LACOMBE Hervé, L'opéra en France et en Italie (1791-1925) : Une scène privilgiée d'échanges littéraires et musicaux (Société Française de Musicologie, 2000)

Pour aller plus loin