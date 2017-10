Tiefland, au Capitole

Opéra en un prologue et deux actes

sur un livret de Rudolf Lothar d’après la pièce Terra baixa d’Àngel Guimerà

créé le 15 novembre 1903 au Théâtre allemand de Prague

Distribution

Nikolai Schukoff Pedro

Meagan Miller Marta

Markus Brück Sebastiano

Scott Wilde Tommaso

Orhan Yildiz Moruccio

Anna Schoeck Nuri

Paul Kaufmann Nando

Jolana Slavikova Pepa

Sofia Pavone Antonia

Anna Destraël Rosalia

Claus Peter Flor direction musicale

Walter Sutcliffe mise en scène

Alfonso Caiani Direction (chœurs)

Kaspar Glarner décors et costumes

Bernd Purkrabek lumières

Orchestre national du Capitole

Chœur du Capitole

Résumé

Pedro a une vision du monde très nette : le bien et le mal, les moutons et le loup. Sebastiano est propriétaire d'un immense domaine et a des droits sur les personnes qui travaillent pour lui. Il demande à Pedro d'épouser Martha, sa propre maîtresse, pour pouvoir la garder à disposition et pour permettre son propre mariage avec une riche héritière. Pedro apprend la nouvelle et tue Sebastiano sans aucun regret. Il retourne ensuite vivre dans les montagnes en compagnie de Martha et de son troupeau.

En coulisses

A l'entracte : Interview de Claus Peter Flor, chef d'orchestre et de Christophe Ghristi, directeur artistique du Théâtre du Capitole de Toulouse

En fin de représentation : Interview de Nikolaï Schukoff

Programmation complémentaire

♫ Franz Liszt

Valse - impromptu en La bémol Maj S 213

Eugen d'Albert, piano

AUTOGRAPHE 158003/4/5

♫ Eugen d'Albert

Tiefland : Apparition de Pedro / Air de Nuris / Chant de danse espagnol

Eugen d'Albert, piano

MCPS 232598

♫ Eugen d'Albert

Gernot : Prélude (Acte II)

Orchestre symphonique de Leipzig, dir. Jun Markl

NAXOS 8.573110

♫ Claude Debussy

General Lavine eccentric

Eugen d'Albert, piano

NIMBUS NI8807

♫ Johannes Brahms

Intermezzo pour piano en Ut Maj op 119 n°3

Wilhelm Backhaus, piano

PHILIPS 456 718-2

♫ Eugen d'Albert

Die toten Augen

Marianne Schech

Wolfgang Windgassen

Engelbert Czubok

Franz Fehringer

Radio-Sinfonieorchester Stuttgart, dir. Walter Born

MYTO

