Miranda, création lyrique à l'Opéra Comique

Semi-Opéra d’après Shakespeare et Purcell, conçu par Raphaël Pichon, Katie Mitchell et Cordelia Lynn.

Spectacle en anglais surtitré.

Distribution

Miranda Kate Lindsey

Anna Katherine Watson

Ferdinand Allan Clayton

Le Pasteur Marc Mauillon

Prospero Henry Waddington

Anthony Aksel Rykkvin / Marius Valero Molinard*

Prospero Jeune Jean-Christophe Lanièce**

Miranda Jeune Margot Deshayes*/ Rosalie Duroux* °

La voix de Miranda Jeune Marie Planinsek**

Bénévole 1 Marie-Frédérique Girod (soprano)**

Bénévole 2 Perrine Devillers (soprano)**

Bénévole 3 Coline Dutilleul (alto)**

Caliban Yann Roland**

Ferdinand Jeune Constantin Goubet**

* Membres de la Maîtrise populaire de l’Opéra Comique

** Membres Pygmalion

Chœur et orchestre Pygmalion

Direction musicale Raphaël Pichon

Mise en scène Katie Mitchell

Librettiste Cordelia Lynn

Chorégraphie Joseph Alford

Collaborateur artistique Dan Ayling

Dramaturgie Sam Pritchard

Décors Chloé Lamford

Costumes Sussie Juhlin-Wallen

Lumières James Farncombe

Conception sonore Max Pappenheim

Arrangements musicaux Raphaël Pichon et Miguel Henry

Résumé

Dans une petite ville d’Angleterre, une famille se rassemble aux obsèques de Miranda. Pour ses enfants et son époux, la trame du temps s’est déchirée. Et pourtant passé et présent se confondent lorsqu’ils évoquent la femme qu’elle a été. Une vague d’émotions et de souvenirs submerge leur quotidien.

En coulisses

En fin de représentation : Interview groupée de Kate Lindsey, Katy Watson et Marc Mauillon, puis Raphaël Pichon.

Programmation complémentaire

♫ Arthur Sullivan

The tempest : introduction

Orchestre Pro Arte, dir. Malcolm Sargent

EMI 574468-2

♫ Jean-Sébastien Bach

Cantate BWV 147 : Herz und mund und tat und leben : arrangements et œuvres pour piano

Tatiana Nikolaieva, piano

MK (CCCP/DONS/SOVDISC) - MK 418024

♫ Hector Berlioz

Lélio ou le retour à la vie op 14bis : Fantaisie sur La Tempête de Shakespeare : "Miranda Miranda" (Choeur)

Chœur et Orchestre Symphonique de Londres, dir. Pierre Boulez

SONY SM3K 64103

♫ Henry Purcell

Didon et Enée

Chœur et Orchestre de l'English Chamber, dir. Raymond Leppard

♫ John Zorn

The tempest, a masque

Claire Chase, flûte

Joshua Rubin, clarinette

Nathan Davis, percussions

International Contemporary Ensemble

