Aïda, de Verdi au festival de Salzbourg

Compositeur : Giuseppe Verdi

Librettiste : Antonio Ghislanzoni

Année de création : 1871

Lieu de création : Égypte

Nombre d'acte : 4

Langue originale : Italien

Maison d'opéra de la production originale : Opéra Khédival

Distribution

Roberto Tagliavini, Le Roi

Ekaterina Semenchuk, Amneris

Anna Netrebko, Aïda

Francesco Meli, Radamès

Dmitry Belosselskiy, Ramfis

Luca Salsi, Amonasro

Bror Magnus Tødenes, Un Messager

Benedetta Torre, La Grande Prêtresse

Orchestre Philharmonique de Vienne, dirigé par Riccardo Muti

Concert Association of the Vienna State Opera Chorus, dirigé par Ernst Raffelsberger

Shirin Neshat, Mise en scène

Christian Schmidt, Décors

Tatyana van Walsum, Costumes

Reinhard Traub, Lumières

Martin Gschlacht, Directeur de la photographie

Thomas Wilhelm, Choregraphies

Bettina Auer, Dramaturgie

Résumé

En Egypte à l’époque des pharaons. L’amour du général égyptien Radamès et de l’esclave éthiopienne Aïda est d’emblée menacé par la guerre que vont se livrer leur deux pays. L’autre danger qui les menace s’appelle Amneris, fille du roi d’Egypte, éprise de Radamès : Aïda, son esclave, est ainsi, par la force des choses, sa malheureuse rivale. La victoire des troupes égyptiennes est totale et vaut un triomphe à Radamès, à qui le roi offre sa fille Amneris en récompense. Mais, de glorieux héros, Radamès va bientôt devenir paria de son pays, amené à trahir les siens en confiant d’importants secrets militaires à Aïda, missionnée par son père, le roi d’Ethiopie Amonasro. Condamné à être enseveli vivant, Radamès assumera pleinement son destin, au grand dam d’Amneris, prête à tout pour le voir vivre. Dans la solitude de sa tombe, Radamès retrouve Aïda venue lui réaffirmer son amour et mourir à ses côtés.

Programmation complémentaire

Photos/Vidéos

, © Monika Rittershaus

, © MonikaRittershaus

, © Monika Rittershaus

, © Monika Rittershaus

, © Marco Borrelli

, © Monika Rittershaus

Bibliographie

