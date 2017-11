MacBeth, au Théâtre des Champs Elysées

Compositeur : Giuseppe Verdi

Librettiste : Francesco Maria Piave

Année de création : 1847

Lieu de création : Italie

Nombre d'acte : 4

Langue originale : Italien

Maison d'opéra de la production originale : Teatro della Pergola

Distribution

Dalibor Jenis Macbeth

Marko Mimica Banco

Anna Pirozzi Lady Macbeth

Piero Pretti Macduff

Alexandra Zabala La dame d’honneur

Alejandro Escobar Malcolm

Enrico Bava Le médecin

Giuseppe Caporreri Un servant de Macbeth et Herald

Marco Sportelli Un assassin

Lorenzo Battagion

Gianandrea Noseda direction

Claudio Fenoglio chef de chœurs

Orchestre et Chœur du Teatro Regio Torino

Résumé

Au retour d’un combat victorieux, Macbeth et son ami Banco rencontrent trois sorcières qui leur prédisent l’avenir. Macbeth deviendra roi d’Ecosse et Banco sera le premier d’une lignée de rois. Lady Macbeth galvanisée par ces prédictions, dont elle souhaite ardemment la réalisation, pousse son mari à assassiner le roi Duncan pour s’emparer du trône. Puis, elle l’incite à tuer Banco qui parvient cependant à assurer la fuite de son fils. Vient ensuite le tour de Macduff, nouvel obstacle dont l’élimination est envisagée après l’assassinat de sa femme et de ses enfants. La frénésie meurtrière de Lady Macbeth et de son époux avide de pouvoir les entraîne dans une course sanglante qui s’achèvera tragiquement dans les tourments de leur culpabilité grandissante et la terreur inspirée par les terribles révélations des sorcières de la lande.

En coulisses

A l'entracte : Interview du chef Gianandrea Noseda et du baryton Dalibor Jenis

En fin de représentation : Interview de la soprano Anna Pirozzi

Programmation complémentaire

♫ Dimitry Chostakovitch

Lady Macbeth du district de Mzsensk op 29 : Elégie en fa dièse min - pour quatuor à cordes

Quatuor Debussy

1001 NOTES - 04

♫ John W. Bratton

The night I appeared as macbeth

Martin Connor, chant

JAY PRODUCTIONS

♫ Josef Bohuslav Foerster

Suite Shakespeare op 76 pour orchestre : III lady macbeth. Andante sostenuto

Orchestre symphonique de Prague, dir. Vaclav Smetacek

SUPRAPHON - SPHN SU 3041-2

♫ Ernest Bloch

Macbeth

Orchestre Philharmonique de Montpellier, dir. Friedmann Layer

ACTES SUD - AT 34100

Photos/Vidéos

, © Sussie Ahlburg

, © Yurkovic Design

Bibliographie

