Lucia di Lammermoor, hommage à Maria Callas

Librettiste : Salvatore Cammarano

Année de création : 1835

Lieu de création : Italie

Nombre d'acte : 3

Langue originale : Italien

Maison d'opéra de la production originale : Teatro di San Carlo

Distribution

Jessica Pratt Lucia

Paolo Fanale Edgardo

Gabriele Viviani Enrico

Ugo Rabec Raimondo

Airam Hernandez Arturo

Valentine Lemercier Alisa

Zachary Wilder Normanno

Roberto Abbado direction

Orchestre National d’Ile-de-France

Ensemble Lyrique Champagne-Ardenne direction Sandrine Lebec

Résumé

Dans l’Ecosse du XVIe siècle, les haines qui consument les clans Ashton et Ravenswood ont pour première victime l’amour passionné d’Edgardo et de Lucia, frère du sinistre Enrico Ashton. Mais rien n’aura raison de leur engagement, jurent Edgardo et Lucia, qui échangent serments et alliance. Enrico parvient toutefois à convaincre Lucia de la trahison de son amant en brandissant de fausses preuves, dans le seul but qu’elle épouse l’homme qu’il lui a choisi, Arturo Bucklaw. Convaincue de la déloyauté de son amant, Lucia s’exécute et signe le contrat. Edgardo est mis devant le fait accompli, et sans comprendre, se défend de toute infidélité, accusant sa maitresse d’avoir bafoué leurs promesses. Lucia épouse Arturo, mais sa raison chavire : au cours de ses noces, elle poignarde sauvagement cet époux qu’elle déteste, et sombrant dans la folie, revit son bonheur passé avant de tomber morte. Edgardo se percera de sa dague et la suivra de peu, ayant appris les dessous de la machination et ses conséquences fatales.

Photos/Vidéos

, © Jean-Philippe Raibaud

Bibliographie

Avant Scène Opéra n°55

Opéra International n° 187

Gilles de Van, Gaetano Donizetti. Bleu Nuit, 2009

