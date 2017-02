Lohengrin, opéra de jeunesse de Richard Wagner : Le retour de Jonas Kaufmann en Lohengrin

Distribution

Lohengrin : Jonas Kaufmann

Heinrich der Vogler : René Pape

Elsa von Brabant : Edith Haller

Friedrich von Telramund : Tomasz Konieczny

Ortrud : Evelyn Herlitzius

Der Heerrufer des Königs : Egils Silins

Vier Brabantische Edle : Hyun-Jong Roh, Cyrille Lovighi, Laurent Laberdesque, Julien Joguet

Vier Edelknaben : Irina Kopylova, Corinne Talibart, Laetitia Jeanson, Lilla Farka

Orchestre et Chœurs de l’Opéra national de Paris

Direction musicale : Philippe Jordan

Chef des Chœurs : José Luis Basso

Mise en scène : Claus Guth

Décors : Christian Schmidt

Costumes : Christian Schmidt

Lumières : Olaf Winter

Chorégraphie : Volker Michl

Dramaturgie : Ronny Dietric

Opéra en 3 actes, de Richard Wagner

Création en 1850 au National Hoftheater

Production du Teatro alla Scala, Milan

Interprété en allemand, surtitrage en français et en anglais

https://www.operadeparis.fr/saison\-16\-17/opera/lohengrin

En coulisses

Interview de Jonas Kaufmann - Fin de premier acte

Interview de Philippe Jordan - Fin de représentation

Résumé

La scène se passe à Anvers. En présence de l'empereur Henri l'Oiseleur, le comte brabançon Frédéric de Telramund, poussé par sa femme Ortrude, accuse Elsa de Brabant d'avoir fait périr son propre frère, le jeune duc Gottfried. L'empereur proclame le jugement de Dieu. Un chevalier, porté dans une nacelle que traîne un cygne, vient au secours d'Elsa : il sera son défenseur et son époux, mais à la condition qu'elle ne lui demandera jamais qui il est, ni d'où il vient. Vainqueur de Frédéric, il laisse la vie au vaincu; mais celui-ci, pour faire naître le doute dans l'âme d'Elsa, accuse son vainqueur d'avoir employé contre lui des sortilèges : il le somme de dire son nom. Celui-ci refuse, soutenu par l'empereur et les Brabançons. Ébranlée dans sa confiance, Elsa, pendant la nuit nuptiale, adresse à son époux la fatale question. Au même moment, Frédéric pénètre dans la chambre l'épée à la main, mais il est tué par son rival. Devant l'empereur, l'époux d'Elsa fait porter le corps de Telramund et fait conduire Elsa elle-même. Là, il révèle son nom. Il est Lohengrin, fils de Parcifal, et, comme tous les chevaliers envoyés par le Graal, il doit s'éloigner dès qu'on connaît son nom. Avant de disparaître il rend sa forme première au jeune Gottfried, que les artifices d'Ortrude avaient changé en cygne et qui est salué duc de Brabant.

Source : Cosmovisions.com

Photos / Vidéos

, © Monika Rittershaus

, © Monika Rittershaus

, © Monika Rittershaus

Programmation complémentaire

♫ Franz Liszt

Lohengrin : II. Elsas traum / Paraphrase et transcription de wagner

Leslie Howard, piano

HYPERION

♫ Franz Liszt

Lohengrin : Procession nuptiale d'Elsa - pour piano

Zoltan Kocsis, piano

PHILIPS

♫ Richard Wagner

Lohengrin : Prélude (Acte I) - arrangement pour ensemble de violoncelles

Les Phil'art'cellistes

SAPHIR PRODUCTIONS

Bibliographie

Christian Merlin, Wagner mode d'emploi, Éditions Premières Loges, Paris, 2002

Avant-Scène Opéra n°272, Wagner, Lohengrin, Éditions Premières Loges, Paris, 2013

Pour aller plus loin...

Philippe Jordan, directeur musical

Les opéras de jeunesse de Wagner

Jonas KAUFMANN chante "Parla Più Piano" de Nino Rota